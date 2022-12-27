Чи залишиться Московська церква у Лаврі? Мінкульт дав відповідь

Під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі СБУ знайшла мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії

Працює міжвідомча урядова комісія щодо використання майна Лаври

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує не продовжувати з УПЦ (МП) оренду двох храмів Києво-Печерської лаври, заявив в ефірі національного телемарафону міністр Олександр Ткаченко.

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«Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати», – повідомив Ткаченко.

За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть.

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«З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки», – наголосив міністр.

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Тим часом Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

До слова, наприкінці листопада СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі.