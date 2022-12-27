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Чи залишиться Московська церква у Лаврі? Мінкульт дав відповідь

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Чи залишиться Московська церква у Лаврі? Мінкульт дав відповідь
Під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі СБУ знайшла мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії
Фото з відкритих джерел

Працює міжвідомча урядова комісія щодо використання майна Лаври

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує не продовжувати з УПЦ (МП) оренду двох храмів Києво-Печерської лаври, заявив в ефірі національного телемарафону міністр Олександр Ткаченко.

«Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати», – повідомив Ткаченко.

За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть.

«З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки», – наголосив міністр.

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Тим часом Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

До слова, наприкінці листопада СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі.

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Теги: церква Мінкульт війна релігія Києво-Печерська лавра Олександр Ткаченко

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