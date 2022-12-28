Литовська церква засудила війну в Україні та вимагає незалежності від Москви

Збори констатували, що Литовська православна церква «без зволікання засудила війну проти України на всіх рівнях»

Загальні збори Литовської православної церкви (ЛПЦ), які відбулися у вівторок у Вільнюсі, засудили війну проти України й ухвалили рішення прискорити процес досягнення ще більшої незалежності від Московського Патріархату. Про це йдеться в заяві на сайті ЛПЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Збори констатували, що Литовська православна церква «без зволікання засудила війну проти України на всіх рівнях», та висловили підтримку антивоєнної позиції свого предстоятеля – митрополита Віленського і Литовського Інокентія.

Крім того, збори ЛПЦ «підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності й ухвалили відповідне звернення до Священного Синоду» Російської православної церкви Московського Патріархату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як нагадується в заяві, митрополит Інокентій раніше звернувся до Синоду РПЦ з клопотанням про надання Литовській православній архієпископії статусу самокерованої церкви.

«Принципова позиція ЛПЦ полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей. Як відомо, Литовська православна архієпископія входить до числа традиційних релігійних громад Литви і є морально і фінансово незалежною релігійною організацією», – пояснюється в заяві.

Водночас там підкреслюють, що зв’язок ЛПЦ з РПЦ «є виключно канонічним і жодним чином не перешкоджає церковній самостійності».

Як нагадує Delfi, раніше деякі з тепер уже колишніх литовських православних священнослужителів ініціювали відокремлення литовських православних від Московського Патріархату і просять Константинопольського Патріарха дозволити Литві відновити канонічне підпорядкування йому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через це предстоятель ЛПЦ Інокентій наприкінці червня відсторонив від священства чотирьох священиків як таких, що вчинили канонічні злочини.