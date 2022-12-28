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Литовська церква засудила війну в Україні та вимагає незалежності від Москви

Юрій Лящук
glavcom.ua
Литовська церква засудила війну в Україні та вимагає незалежності від Москви
ЛПЦ взяла курс на здобуття більшої церковної незалежності
фото з відкритих джерел

Збори констатували, що Литовська православна церква «без зволікання засудила війну проти України на всіх рівнях»

Загальні збори Литовської православної церкви (ЛПЦ), які відбулися у вівторок у Вільнюсі, засудили війну проти України й ухвалили рішення прискорити процес досягнення ще більшої незалежності від Московського Патріархату. Про це йдеться в заяві на сайті ЛПЦ.

Збори констатували, що Литовська православна церква «без зволікання засудила війну проти України на всіх рівнях», та висловили підтримку антивоєнної позиції свого предстоятеля – митрополита Віленського і Литовського Інокентія.

Крім того, збори ЛПЦ «підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності й ухвалили відповідне звернення до Священного Синоду» Російської православної церкви Московського Патріархату.

Як нагадується в заяві, митрополит Інокентій раніше звернувся до Синоду РПЦ з клопотанням про надання Литовській православній архієпископії статусу самокерованої церкви.

«Принципова позиція ЛПЦ полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей. Як відомо, Литовська православна архієпископія входить до числа традиційних релігійних громад Литви і є морально і фінансово незалежною релігійною організацією», – пояснюється в заяві.

Водночас там підкреслюють, що зв’язок ЛПЦ з РПЦ «є виключно канонічним і жодним чином не перешкоджає церковній самостійності».

Як нагадує Delfi, раніше деякі з тепер уже колишніх литовських православних священнослужителів ініціювали відокремлення литовських православних від Московського Патріархату і просять Константинопольського Патріарха дозволити Литві відновити канонічне підпорядкування йому.

Через це предстоятель ЛПЦ Інокентій наприкінці червня відсторонив від священства чотирьох священиків як таких, що вчинили канонічні злочини.

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Теги: росія війна православна церква Литва Україна

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