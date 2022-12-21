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Московська церква просить Зеленського змилуватися

Альона Боженко
glavcom.ua
Московська церква просить Зеленського змилуватися
Синод УПЦ МП хоче від Зеленського скасування санкцій та вибачень від «Кварталу 95»
фото ілюстративне

Синод УПЦ  МП просить президента скасувати санкції проти релігійних організацій

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом про розблокування релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО та забезпечення права на свободу совісті та віросповідання в Україні. Відповідне звернення опубліковане на сайті УПЦ (МП).

«Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України», – йдеться в зверненні, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП).

Члени Синоду також висловили сподівання, що президенту Зеленському «вдасться запобігти штучному розколу українського народу за релігійною ознакою, що життєво необхідно в умовах зовнішньої агресії».

У зверненні уточнюється, що представники УПЦ (МП) виступають проти низки законопроєктів, зокрема, №8221, №8012, №8262, які мають на увазі повну заборону діяльності УПЦ (МП) на території України, звернення парламенту до Кабміну з закликом про передачу у безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври представникам ПЦУ храмів із УПЦ (МП) до ПЦУ.

У своєму зверненні згадали й студію «Квартал 95» та телеканал «1+1». 7 грудня в телеефірі та на YouTube-каналі «Чисто News» опублікували відео програми «Байрактар New#104», яку виготовляє «Квартал».

В УПЦ МП кажуть, що упродовж майже 14 хвилин лунало «богохульство, глузування і блюзнірство стосовно бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів вірян і розпалювання релігійної ворожнечі». Від телеканалу та колективу студії вимагають публічно попросити вибачення, а відео вилучити з інформаційного простору. Також в УПЦ МП кажуть, що звернулися до правоохоронців, щоб розслідувати це відео.

Нагадаємо, 20 грудня, в дистанційному режимі під головуванням митрополита Онуфрія відбулось підсумкове засідання священного синоду Української православної церкви. 

Теги: Російська православна церква в Україні Квартал 95 санкції церква

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