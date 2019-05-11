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    Політика

    Парубій про судовий позов проти мовного закону: «Це цинічна спроба проросійського реваншу»

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    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій - Парубій про судовий позов проти мовного закону: «Це цинічна спроба проросійського реваншу»
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

    За словами Парубія, наступного тижня закон буде підписаний і набуде чинності за будь-яких умов

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що намагання через суд заборонити підписання Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є спробою проросійського реваншу.

    «В засобах масової інформації з'явилася дуже тривожна новина, що якийсь самоназваний інститут звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва з вимогою заборонити мені підписувати Закон про функціонування української мови як державної. На моє переконання, це цинічна спроба проросійського реваншу», - написав Парубій у Facebook.

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    Парубій переконаний, що український суддя українського суду, усвідомлюючи свою високу відповідальність, не дозволить зірвати підписання закону, усвідомлюючи відповідальність перед законом, українським народом і українською історією.

    «Запевняю, я як Голова Верховної Ради України громадянин України Андрій Парубій не дозволю зірвати підписання Закону про функціонування української мови. За будь-яких умов наступного тижня Закон буде підписаний і набуде чинності», – зазначив Парубій.

    Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову.  За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

    Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

    Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

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