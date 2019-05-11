СБУ розслідує закупівлі неякісних запчастин на бронетанковому заводі



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СБУ розслідує закупівлі неякісних запчастин на бронетанковому заводі

СБУ підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів

Служба безпеки України підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів через закупівлю неякісних запчастин у ТОВ «Донбасінвест Груп».

Про це стало відомо з ухвали Корольовського райсуду Житомира, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42018060360000175, пишуть Наші гроші.

Слідство встановило що «ЖБТЗ» в 2017 році закуповував у «Донбасінвест Груп» комплектуючі та запчастини до БМП-1 та БМП2, які нині виробляються виключно в Росії. Але фірма завозила їх не тільки з Росії чи Білорусії з порушенням митного законодавства, а в основному це були вживані запчастини зі складів військових частин України. Після їх косметичного ремонту ці деталі та комплектуючі були реалізовані «ЖБТЗ» як нові.

Слідчі стверджують, що для легалізації появи в себе таких товарів спеціального призначення, завищення їх вартості та переведення виручки в готівку «Донбасінвест Груп» використовувало ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Технотранс-СВ», ТОВ «Укрспецприлад», ТОВ «Прайм Полімер Україна» та ТОВ «Інтерпрайс груп». З ними були проведені безтоварні операції.

З судових ухвал відомо, що слідчі клопотали про доступ до документів та банківських рахунків «Донбасінвест Груп» та його партнерських фірм і суд ці клопотання задовольнив. Крім того, суд дозволив провести товарознавчу експертизу деталей, що закупив «ЖБТЗ», в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Про можливу суму переплат слідчі в своїх клопотаннях не вказали.

ТОВ «Донбасінвест Груп» було зареєстроване в 2010 році в Донецьку і спочатку воно називалося «Мегаресурси ЛТД». Єдиним власником фірми є мешканець Вугледару Донецької області (місто підконтрольне українській владі) Дмитро Кочергін. В 2014 році на виборах президента він був представником кандидата Петра Порошенка в виборчому окрузі №50 (Добропілля, Мирноград, Покровськ, Добропільський район Донецької обл.).

Директором фірми є Антон Михайлов, який раніше в Донецьку володів ТОВ «Сенатор і К».

За даними Youcontrol, чистий дохід «Донбасінвест Груп» в 2017 році склала 16-17 млн грн., що вчетверо більше показників до цього. Нині фірма зареєстрована в Києві.

З лютого 2017 року і до середини минулого «ЖБТЗ» керував Михайло Мосін. Раніше він був засуджений за службове підроблення коли очолював ««Херсонелектротранс». З Херсону походив тодішній керівник концерну «Укроборонпром» Роман Романов та його заступник Артур Херувімов. Обоє вже покинули концерн.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників «Укроборонпрому».

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу