Луценко оскаржить рішення суду, який заборонив їй виступати на Погоджувальній раді



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Луценко, керуючись ч. 4 та 5 ст.73 Регламенту ВРУ, має беззаперечне право брати участь у засіданнях Погоджувальної ради

Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко не погоджується з рішенням суду, який визнав протиправними дії Голови Верховної Ради з надання їй слова для виступу на засіданнях Погоджувальної ради.

Про це вона пише на своїй сторінці у Фейсбук.

З її слів, вона не погоджується з рішенням суду, оскільки згідно Ч.4 ст. 73 Регламенту ВРУ визначено право народних депутатів бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь у обговоренні, вносити пропозиції щодо розкладу пленарних засідань.

«З огляду на правову природу повноважень як народного депутата України, так і представника ПУ у ВРУ, вказані повноваження є взаємодоповнюючими, оскільки вони спрямовані на забезпечення представництва українського народу», - вважає Луценко.

Вона зазначила, що зважаючи на функціональне призначення погоджувальної ради, її робота має організовуватися у спосіб, орієнтований на максимально результативне та конструктивне формування актуального порядку денного роботи парламенту.

«Повноваження голови ВРУ щодо ведення засідань погоджувальної ради є дискреційними, оскільки регламент ВРУ не визначає порядок її проведення», - наголосила нардеп.

Луценко додала, що у регламенті Ради відсутні обмеження щодо надання спікером слова для виступу.

«Конституційний Суд України у своїй Ухвалі від 27.06.2000 № 2-уп/2000 зробив висновок про те, що суд не має права втручатися у політичні та внутрішньоорганізаційні питання діяльності Верховної Ради України«, - наголосила Луценко.

Нагадаємо, суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко.