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    Луценко оскаржить рішення суду, який заборонив їй виступати на Погоджувальній раді

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    Луценко оскаржить рішення суду, який заборонив їй виступати на Погоджувальній раді

    Луценко, керуючись ч. 4 та 5 ст.73 Регламенту ВРУ, має беззаперечне право брати участь у засіданнях Погоджувальної ради

    Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко не погоджується з рішенням суду, який визнав протиправними дії Голови Верховної Ради з надання їй слова для виступу на засіданнях Погоджувальної ради.

    Про це вона пише на своїй сторінці у Фейсбук.

    З її слів, вона не погоджується з рішенням суду, оскільки згідно Ч.4 ст. 73 Регламенту ВРУ визначено право народних депутатів бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь у обговоренні, вносити пропозиції щодо розкладу пленарних засідань.

    «З огляду на правову природу повноважень як народного депутата України, так і представника ПУ у ВРУ, вказані повноваження є взаємодоповнюючими, оскільки вони спрямовані на забезпечення представництва українського народу», - вважає Луценко.

    Вона зазначила, що зважаючи на функціональне призначення погоджувальної ради, її робота має організовуватися у спосіб, орієнтований на максимально результативне та конструктивне формування актуального порядку денного роботи парламенту.

    «Повноваження голови ВРУ щодо ведення засідань погоджувальної ради є дискреційними, оскільки регламент ВРУ не визначає порядок її проведення», - наголосила нардеп.

    Луценко додала, що у регламенті Ради відсутні обмеження щодо надання спікером слова для виступу.

    «Конституційний Суд України у своїй Ухвалі від 27.06.2000 № 2-уп/2000 зробив висновок про те, що суд не має права втручатися у політичні та внутрішньоорганізаційні питання діяльності Верховної Ради України«, - наголосила Луценко.

    Нагадаємо, суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко.

    Верховна Рада суд Конституційний суд політика Ірина Луценко робота
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