Парубій закрив сьому сесію Ради

Наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій сьогодні, 19 січня, закрив сьому сесію парламенту сьомого скликання. «У відповідності із затвердженим календарним планом сьома сесія Верховної Ради України VIII скликання завершує свою роботу. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - заявив Парубій. Зазначимо, що



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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій сьогодні, 19 січня, закрив сьому сесію парламенту сьомого скликання.

«У відповідності із затвердженим календарним планом сьома сесія Верховної Ради України VIII скликання завершує свою роботу. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - заявив Парубій.

Зазначимо, що наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого 2018 року.

Згідно з календарним планом, з 22 по 26 січня народні депутати України працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях, а з 29 січня по 2 лютого розпочнеться робота з виборцями.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

Також 18 січня парламент ухвалив закон про приватизацію.

Однак Рада відмовилася розглядати законопроекти про антикорупційний суд.

Разом з тим учора Рада дозволила участь іноземних військ у навчаннях на території України.