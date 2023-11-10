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Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн»
Глава Пентагона Лойд Остін та міністр оборони України Рустем Умеров
фото ілюстративне

США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах

У міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») планують у середині листопада. Про це  заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Зазначається, що США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Тому вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва.

«У середині листопада ми збираємось провести ще одну контактну групу з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі (проти РФ)», – додала Сінгх.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: США війна Україна

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