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Засідання «Рамштайн-16»: Остін розповів, яку допомогу союзники нададуть Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання «Рамштайн-16»: Остін розповів, яку допомогу союзники нададуть Україні
Ллойд Остін: «З точки зору нашої здатності продовжувати підтримувати як зусилля в Україні, так і в Ізраїлі, абсолютно, ми можемо робити це одночасно, і ми будемо це робити разом»
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони США, близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж $33 млрд на пряму безпекову допомогу для України

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16». Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про результативність зустрічі на брифінгу після засідання.  

«Оскільки українські війська стикаються з ключовим моментом на полі бою, ми повинні забезпечити, щоб незамінна допомога США для України продовжує надходити без перебоїв», – сказав Остін.

Він зазначив, що з часу неспровокованого вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році, США зобов'язалися виділити на підтримку України $43,9 млрд. Це включає найновішу допомогу США у розмірі $200 млн.

Окрім того, як сказав Остін, він повідомив своїх колег на засіданні Рамштайн, що у Конгресі США досі зберігається двопартійна підтримка для України. «Демократія потребує часу, аби усе залагодити. І вони знають, що ці процеси мають завершитися самі собою», – сказав Остін.

Він також повідомив усім учасникам засіданні, що серед американського суспільства спостерігається широка підтримка для України.

«З точки зору нашої здатності продовжувати підтримувати як зусилля в Україні, так і в Ізраїлі, абсолютно, ми можемо робити це одночасно, і ми будемо це робити разом. Ми найсильніша держава у світі. Ми будемо робити те, що необхідно для допомоги нашим союзникам і партнерам», – сказав Остін.

За словами міністра оборони США, ще близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж $33 млрд на пряму безпекову допомогу для України.

«Насправді, три найбільші європейські донори України, – Німеччина, Велика Британія і Польща, – усі зобов'язалися виділити більше, аніж Сполучені Штати у відсотковому відношенні до ВВП», – наголосив Остін.

Також він сказав, що багато інших європейських країн зобов'язалися гадати значну допомогу для України, у тому числі Хорватія, Данія, Фінляндія, Швеція і усі три балтійські країни.

Зокрема, Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patirot і додаткові ракети для цієї системи. Ця допомога стане частиною пакету допомоги на суму 1,1 млрд доларів, у який також увійдуть ще 10 танків Leopard 1 та дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, Іспанія продовжить здійснювати важливу місію з підготовки українських військових в експлуатації зенітно-ракетних комплексів HAWK і надасть додаткове обладнання HAW.

Також, за словами Остіна, Швеція схвалила новий пакет допомоги Україні на суму 200 млн доларів, у тому числі надасть критичні боєприпаси для протиповітряної оборони.

Разом з тим, Болгарія передасть Україні компоненти, аби допомогти зміцнити зенітно-ракетні комплекси С-300. Франція налаштована передати більше гаубиць Caesar і прискорити їхнє виробництво.

До того ж, Велика Британія надасть новий пакет допомоги, у який увійде підтримка протиповітряної оборони, гармати калібром 155 мм і не тільки.

Нагадаємо, міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні. 

Теги: Швеція Польща Німеччина міністр Франція Фінляндія Данія Іспанія Болгарія Велика Британія держава Хорватія боєприпаси демократія

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