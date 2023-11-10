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Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Українські захисники завдають потужних ударів по окупантах
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 листопада

Триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 листопада.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько десяти атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили дев’ять атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Бахмут Авдіївка

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