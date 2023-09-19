Британія після «Рамштайну» пообіцяла Україні десятки тисяч артснарядів

Лондон допомагатиме Україні укріплювати протиповітряну оборону

Велика Британія продовжить надавати Україні артилерійські снаряди. Про це повідомляє The Guardian.

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«Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, зокрема пообіцяли поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе», – повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс після засідання Контактної групи з питань оборони України.

Крім того, Велика Британія визначила, як буде допомагати Україні в найближчі місяці в пріоритетних сферах підтримки. Йдеться, зокрема, про протиповітряну оборону та далекобійну зброю, а також навчання.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, відбулося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання повідомив, що союзники утворили нову коаліцію на підтримку України.