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Британія після «Рамштайну» пообіцяла Україні десятки тисяч артснарядів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія після «Рамштайну» пообіцяла Україні десятки тисяч артснарядів
фото ілюстративне

Лондон допомагатиме Україні укріплювати протиповітряну оборону

Велика Британія продовжить надавати Україні артилерійські снаряди. Про це повідомляє The Guardian.

«Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, зокрема пообіцяли поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе», – повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс після засідання Контактної групи з питань оборони України.

Крім того, Велика Британія визначила, як буде допомагати Україні в найближчі місяці в пріоритетних сферах підтримки. Йдеться, зокрема, про протиповітряну оборону та далекобійну зброю, а також навчання.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, відбулося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. 

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання повідомив, що союзники утворили нову коаліцію на підтримку України.

Теги: Велика Британія війна Україна

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