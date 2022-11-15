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Пентагон повідомив, як вплине деокупація Херсона на подальші дії росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, як вплине деокупація Херсона на подальші дії росіян
За словами представника Пентагону, з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися
фото з відкритих джерел

РФ не збирається добровільно залишати решту окупованих нею територій

Росія не збирається добровільно залишати решту окупованих територій після успіхів ЗСУ на Херсонщині, тому попереду на українців чекають важкі бої. Про це на брифінгу заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, йдеться у пресрелізі Пентагону.

«Найбільш значущою подією за вихідні стало відведення російських військових з міста Херсон та західного берега Дніпра. Продовжуючи спостереження, ми вважаємо, що російські війська передислокувалися на східний берег річки та встановили свої оборонні лінії, таким чином поступившись значною частиною території українцям, включаючи місто Херсон», – сказав чиновник.

Представник Пентагону зазначив, що попри успіхи Збройних сил України на фронті, Російська Федерація не збирається добровільно залишати решту окупованих нею територій. «Росіяни, схоже, не схильні залишати решту окупованої території України, і, безсумнівно, попереду ще важкі бої. Але звільнення Херсона є значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості українського народу та його Збройних сил у боротьбі із захисту своєї держави», – сказав він.

За словами представника Пентагону, з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися, але плани щодо підтримки США не сповільняться, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, що потрібно українцям.

«Ми продовжуватимемо працювати з ними разом з нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для успіху на полі бою. Ми готові робити це стільки, скільки буде потрібно», – запевнив представник Міноборони США.

Він також додав, що у Пентагоні помітили, що з кінця жовтня російські ракетні удари та удари безпілотників дещо сповільнилися, але росіяни продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, включаючи українські електромережі.

«Протиповітряна оборона продовжує залишатися пріоритетом для українців. Для нас це продовжує залишатися предметом обговорення щодо того, як Сполучені Штати та міжнародне співтовариство можуть продовжувати підтримувати українців, коли справа стосується їхніх оборонних потреб», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області. 

Теги: Бахмут вихідні звільнення Міноборони місто окупанти росіяни Херсон чиновник США

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