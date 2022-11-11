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Постачання систем ППО. Пентагон повідомив хороші новини для українців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Постачання систем ППО. Пентагон повідомив хороші новини для українців 
Деякі системи, передані Заходом Україні, вже пройшли успішне «бойове хрещення» 
фото з відкритих джерел

США допоможуть створити в Україні мережу ППО різної дальності 

Вашингтон має намір допомогти Україні створити мережу з систем протиповітряної оборони різної дальності. Як зазначила під час брифінгу у Пентагоні прессекретарка міністерства Сабріна Сінгх, у поставлених Україні установках ППО різні діапазони роботи, «всі вони по-різному роблять свій внесок на полі бою, що робить українців ефективними».

«Ми бачимо успіх з деякими з систем, які ми їм дали, і я маю на увазі, що ми в основному створюємо, я можу використати тут погану аналогію, але мережу систем ППО різної дальності, яка дозволяє їм виконувати будь-які завдання», – сказала Сінгх. 

Нагадаємо, також Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох. 

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна «досить значно» посилить свою повітряну оборону за пару місяців.

Наразі рашисти вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці з 16 крилатими ракетами типу «Калібр». Тож ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря.

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Теги: війна зброя США

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