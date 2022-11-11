Постачання систем ППО. Пентагон повідомив хороші новини для українців 

США допоможуть створити в Україні мережу ППО різної дальності

Вашингтон має намір допомогти Україні створити мережу з систем протиповітряної оборони різної дальності. Як зазначила під час брифінгу у Пентагоні прессекретарка міністерства Сабріна Сінгх, у поставлених Україні установках ППО різні діапазони роботи, «всі вони по-різному роблять свій внесок на полі бою, що робить українців ефективними».

«Ми бачимо успіх з деякими з систем, які ми їм дали, і я маю на увазі, що ми в основному створюємо, я можу використати тут погану аналогію, але мережу систем ППО різної дальності, яка дозволяє їм виконувати будь-які завдання», – сказала Сінгх.

Нагадаємо, також Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна «досить значно» посилить свою повітряну оборону за пару місяців.

Наразі рашисти вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці з 16 крилатими ракетами типу «Калібр». Тож ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря.