Пентагон повідомив, як проходитиме сьомий «Рамштайн»

Ukraine Defence Contact Group або платформа «Рамштайн» (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України

Платформа «Рамштайн» об’єднує міністрів оборони понад 50 країн

Очільник Пентагону Ллойд Остін наступного тижня проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у віртуальному режимі. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

«Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить Остіну і міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії», – сказала вона.

Ukraine Defence Contact Group або платформа «Рамштайн» (за назвою авіабази-місця зустрічі) – це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Офіційна її назва Ukraine Defence Contact Group. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про створення нового формату фінансової підтримки України за прикладом «Рамштайну».

Як повідомлялося, у середині жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.