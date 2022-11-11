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Пентагон повідомив, як проходитиме сьомий «Рамштайн»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, як проходитиме сьомий «Рамштайн»
Ukraine Defence Contact Group або платформа «Рамштайн» (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України
фото з відкритих джерел

Платформа «Рамштайн» об’єднує міністрів оборони понад 50 країн

Очільник Пентагону Ллойд Остін наступного тижня проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у віртуальному режимі. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

«Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить Остіну і міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії», – сказала вона.

Ukraine Defence Contact Group або платформа «Рамштайн» (за назвою авіабази-місця зустрічі) – це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Офіційна її назва Ukraine Defence Contact Group. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про створення нового формату фінансової підтримки України за прикладом «Рамштайну».

Як повідомлялося, у середині жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

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Теги: війна Пентагон допомога ЗСУ США

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