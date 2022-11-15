Чи піде Росія на нові «жести доброї волі» в Україні: прогноз Пентагону

У Пентагоні наголошують, що звільнення Херсона є значним досягненням ЗСУ

Після виходу росіян з Херсона Україну чекають важкі бої за звільнення інших окупованих територій, зазначив представник Пентагону

Міноборони США вважає, що росіяни навряд чи самотужки залишать окуповані території після втрати Херсона. У Пентагоні переконані, що попереду будуть важкі бої. Про це сказав представник Пентагону під час брифінгу.

«Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон», – сказав він.

Представник американського військового відомства зазначив, що наразі ЗСУ на звільнених територіях закріплюють отримані успіхи. Насамперед вони зайняті зачисткою, адже окупанти, тікаючи, залишили велику кількість мін.

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Що стосується збитків, то у Пентагону «є підстави вважати», що ворожі сили завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

«Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його Збройних сил у боротьбі за захист своєї країни», – сказав він.

Пентагоні також очікує, що через настання зими бойові дії на фронті сповільняться. Але підтримка США буде залишатися на належному рівні, обіцяють там.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.