Перший скандал в Раді: Рудику не видають посвідчення, він викликав поліцію



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Сергій Рудик, перемогу якого на окрузі оскаржує суперниця зі «Слуги народу» не може отримати посвідчення нардепа IX скликання

Народному депутату VIII скликання Сергію Рудику не видають посвідчення у Верховній Раді. З цього приводу він влаштував скандал біля столу реєстрації на другому поверсі парламенту.

За словами Рудика, керівник апарату дав вказівку своїм працівникам не видавати йому посвідчення народного депутата.

«Навіщо вам представник секретаріату ЦВК? Заходите на сайт і там написано «Рудик оголошений народним депутатом», - казав Рудик в.о. керівника апарату Верховної Ради Олега Боднара, який посилався на лист голови секретаріату ЦВК.

В цьому листі зазначається, що перемога Рудика на окрузі №198 оскаржується в судах.

За словам Боднара, необхідно дочекатись рішень суддів. Після цього ЦВК повідомить апарат, що Рудик зареєстрований депутатом.

Депутат восьмого скликання вказує, що сьогодні разом з усіма новообраними нардепами склав присягу.

«А в законі про статус нардепа є тільки це положення, що депутат набуває повноважень після прийняття присяги перед Верховною Радою і скріплений підписом присяги. Я це все зробив», - зазначав Рудик.

Він викликав поліцію, яка повинна зафіксувати факт невидачі йому посвідчення депутата.

Таку ситуацію він пояснює тим, що «воює з Зе».

Нагадаємо, 21 серпня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на виборах до Ради в мажоритарному окрузі №198 самовисуванця Сергія Рудика.

Результати голосування в 198 окрузі

24 серпня Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. ВС тоді також зобов'язав ЦВК продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 до 10 серпня. Відповідне рішення було прийнято за позовом кандидата в депутати по 198 округу від «Слуги народу» Наталії Дяченко.

Суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити дії зі встановлення результатів виборів в окрузі №198.