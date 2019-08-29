Новообрані депутати склали присягу
Під час урочистого засідання депутати склали присягу і тепер мають підписати відповідний текст
Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.
«Присягаюсь додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», - зачитав текст присяги Іоффе.
«Присягаюсь», - повторили новообрані депутати.
Після цього хор виконав «Боже, Україну збережи».
Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі.
«Депутати реєструються до участі в пленарному засіданні Верховної Ради України 9-го скликання, яке розпочнеться о 13-й годині», - сказав Парубій.
Він закрив урочисте засідання і побажав успіху новообраним депутатам.