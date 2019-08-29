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    Політика

    Новообрані депутати склали присягу

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    Новообрані депутати склали присягу

    Під час урочистого засідання депутати склали присягу і тепер мають підписати відповідний текст

    Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.

    «Присягаюсь додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», - зачитав текст присяги Іоффе.

    «Присягаюсь», - повторили новообрані депутати.

    Після цього хор виконав «Боже, Україну збережи».

    Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі.

    «Депутати реєструються до участі в пленарному засіданні Верховної Ради України 9-го скликання, яке розпочнеться о 13-й годині», - сказав Парубій.

    Він закрив урочисте засідання і побажав успіху новообраним депутатам.

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