Новообрані депутати склали присягу



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Під час урочистого засідання депутати склали присягу і тепер мають підписати відповідний текст

Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.

«Присягаюсь додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», - зачитав текст присяги Іоффе.

«Присягаюсь», - повторили новообрані депутати.

Після цього хор виконав «Боже, Україну збережи».

Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі.

«Депутати реєструються до участі в пленарному засіданні Верховної Ради України 9-го скликання, яке розпочнеться о 13-й годині», - сказав Парубій.

Він закрив урочисте засідання і побажав успіху новообраним депутатам.