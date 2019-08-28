ЦВК зареєструвала усіх 424 депутатів



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Станом на 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 424 депутатів: 225 – обраних в ЗБВО та 199 – обраних в ОВО

ЦВК 28 серпня зареєструвала в числі останніх депутатів Порошенка та Вакарчука

Центральна виборча комісія на засіданні у середу зареєструвала останніх 29 народних депутатів - всього зареєстровано 424 депутатів.

Про це 28 серпня повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України» та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 15 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Серед них: 11 – від партії «Слуга народу» – Наталуху Д.А., включеного до виборчого списку під № 14, Оржеля О.А. – № 16, Геруса А.М. – № 17, Малюську Д.Л. – № 21, Струневича В.О. – № 40, Саладуху О.В. – № 57, Савченко О.С. – № 66, Мережка О.О. – № 85, Мотовиловця А.В. – № 93, Аллахвердієву І.В. – № 116, Хоменко О.В. – № 129; одного – від партії «Батьківщина» – Кучеренка О.Ю. – № 18; одного – від партії «Європейська Солідарність» – Порошенка П.О. – № 1; двох – від партії «Голос» – Вакарчука С.І. – № 1, Клименко Ю.Л. – № 2.

Також відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України» та на підставі відповідних протоколів ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 14 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня в одномандатних виборчих округах. А саме: Криворучкіну О.В. – в ОВО № 32, Магомедова М.С. – в ОВО № 45, Єфімова М.В. – в ОВО № 48, Матусевича О.Б. – в ОВО № 86, Колюха В.В. – в ОВО № 92, Рущишина Я.І. – в ОВО № 117, Колєва О.В. – в ОВО № 134, Іванова В.І. – в ОВО № 185, Стріхарського А.П. – в ОВО № 196, Семінського О.В. – в ОВО № 205, Приходька Б.В. – в ОВО № 210, Забуранну Л.В. – в ОВО № 216, Гуріна Д.О. – в ОВО № 218, Буймістер Л.А. – в ОВО № 223.

«Таким чином, станом на 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутатів України: 225 – обраних в ЗБВО та 199 – обраних в ОВО», - заявили в ЦВК.

Нагадаємо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».