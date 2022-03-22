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    Політика

    Перший віцеспікер припускає, що Рада збиратиметься поза Києвом

    В крайньому разі депутати будуть збиратись не в столиці - Перший віцеспікер припускає, що Рада збиратиметься поза Києвом
    В крайньому разі депутати будуть збиратись не в столиці
    фото з відкритих джерел

    Поки що парламент працює у Києві, із 24 лютого йде безперервне засідання

    Народні депутати можуть збирати засідання поза Києвом, якщо буде така необхідність. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

    Віцеспікер повідомив, що за потреби голова Верховної Ради може запропонувати проводити засідання поза Києвом.

    «Ми надали таку можливість голові Верховної Ради. Якщо він буде бачити якісь підстави для цього, то запропонує це фракціям, зрозуміє їхню реакцію. Поки що збираємось у Києві. Очікуємо зібрання на цьому тижні, але логістичні подробиці традиційно сказати не можу», – сказав Корнієнко.

    Нагадаємо, народні депутати матимуть змогу голосувати дистанційно, але не за всі законопроєкти.

    Зазначимо, група народних депутатів пропонує внести зміни до регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада депутат війна Україна окупація Олександр Корнієнко парламент #stoprussia
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    Перший віцеспікер припускає, що Рада збиратиметься поза Києвом