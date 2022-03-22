Війна показала колосальну різницю між українцями та росіянами

В Україні страх не працює

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Эта война, среди прочего, показала колоссальную разницу между украинцами и россиянами. Как и – разницу между государствами в отношении собственных граждан.

В России все держится на страхе. Власть делит граждан на тех, кто преследует, и тех, кого преследуют. Ценность человеческой жизни – ноль.

В Украине страх не работает. Имеют ценность достоинство и равенство. Да, иногда у нас чрезмерная конкурентность. Но война все выровняла перед риском общей угрозы. Появилась настоящесть – у президента Зеленского (речи – безупречны), мэры показали абсолютное единство и преданность городу и жителям (независимо от того, кто на каком языке говорит), противоречия между властью и оппозицией сняты, общество вообще монолит. Ну а ВСУ, имеющие за последние годы доверие на уровне церкви, теперь станут лидерами как институт.

Украина сражается за свое будущее, а Россия – вываливает через войну свои комплексы прошлого.

В Украине говорят о том, как снизить налоги и так далее, то есть, как развивать страну после войны. В России – об охoте на «национал-предателей».

Джерело: блог Олесі Яхно

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