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    Думки вголос

    Війна показала колосальну різницю між українцями та росіянами

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Гідність та рівність&nbsp;мають свою ціну в Україні - Війна показала колосальну різницю між українцями та росіянами
    Гідність та рівність мають свою ціну в Україні

    В Україні страх не працює

    Мовою оригіналу

    Эта война, среди прочего, показала колоссальную разницу между украинцами и россиянами. Как и – разницу между государствами в отношении собственных граждан.

    В России все держится на страхе. Власть делит граждан на тех, кто преследует, и тех, кого преследуют. Ценность человеческой жизни – ноль.

    В Украине страх не работает. Имеют ценность достоинство и равенство. Да, иногда у нас чрезмерная конкурентность. Но война все выровняла перед риском общей угрозы. Появилась настоящесть – у президента Зеленского (речи – безупречны), мэры показали абсолютное единство и преданность городу и жителям (независимо от того, кто на каком языке говорит), противоречия между властью и оппозицией сняты, общество вообще монолит. Ну а ВСУ, имеющие за последние годы доверие на уровне церкви, теперь станут лидерами как институт.

    Украина сражается за свое будущее, а Россия – вываливает через войну свои комплексы прошлого.

    В Украине говорят о том, как снизить налоги и так далее, то есть, как развивать страну после войны. В России – об охoте на «национал-предателей».

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Війна показала колосальну різницю між українцями та росіянами