Голосування руками. У воєнний час народні депутати працюватимуть за межами будинку під куполом

Парламентарі підготували зміни до регламенту Верховної Ради

Група народних депутатів пропонує внести зміни до вегламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань. Відповідний законопроєкт зареєстровано 8 березня, передає «Главком».

Законопроєкт має на меті забезпечити роботу законодавчого органу у разі неможливості присутності народних депутатів України в будинку Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, що у Києві). Зокрема, у разі введення в Україні воєнного стану засідання Верховної Ради можуть проводитися віддалено в режимі відеоконференції (дистанційні засідання) із здійсненням відеофіксації парламентарів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у такому засіданні.

При цьому відкритість і гласність дистанційного засідання забезпечуватиметься шляхом його прямої трансляції по телебаченню і радіо, на офіційному веб-сайті Верховної Ради (крім випадку проведення закритого дистанційного засідання). Передбачається, що під час дистанційного засідання проводиться голосування шляхом підняття руки із зазначенням народним депутатом позиції «за», «проти» або «утримався».

Після кожного голосування, визначений лічильною комісією представник з її складу повідомляє про те, що волевиявлення народного депутата зафіксовано. Після завершення голосування всіма народними депутатами, які беруть участь у дистанційному засіданні Верховної Ради в режимі відеоконференції, голова лічильної комісії або визначений лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за законопроєкт, проєкт іншого акту. Лише після цього головуючий оголошує рішення, прийняте Верховною Радою.

Також слід зазначити, що лічильна комісія уповноважується здійснювати контроль за дотриманням порядку голосування при проведенні дистанційних засідань.

Як повідомляв «Главком», востаннє Верховна Рада збиралася у сесійні залі 3 березня. Під час засідання було ухвалено 14 законів та одну постанову.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала війну проти України. Указом президента України запроваджено воєнний стан з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Наразі в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.