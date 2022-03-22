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    Події в Україні

    Російська авіація скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь

    Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь - Російська авіація скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь
    Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь
    фото: Maxar

    Окупанти зрівнюють місто із землею

    Російська авіація у вівторок скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

    «Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань», – йдеться у повідомленні міськради, розміщеному в телеграм-каналі.

    У міськраді додали, що окупанти хочуть зрівняти місто із землею. «Вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть порівняти його із землею та зробити з нього попелище мертвої землі», – зазначили у міськраді.

    Нагадаємо, 22 березня для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя буде працювати три маршрути.

    Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська авіація скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь