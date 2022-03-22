Кількість біженців з України – вже понад 3,5 млн осіб

6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними

За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість українців, які втікають за кордон через війну Росії, становить 3 556 924 млн осіб. Про це повідомляє Reuters.

При цьому понад 2 млн перетинали кордон із Польщею.

«Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута трохи менше ніж за місяць», – сказав на брифінгу речник ООН у справах біженців Метью Солтмарш.

Він також зазначив, що 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними в Україні.

Раніше Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну. Від російсько-української війни у країни Європи виїхало більше 3 млн. українців.

Війна вигнала з дому приблизно 10 млн українців.

За даними ООН, новий етап війни з РФ змусив майже четверту частину населення України залишити свої будинки.

До слова, Чехія більше не може приймати біженців із України.

Також посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.

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