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    Події в Україні

    Кількість біженців з України – вже понад 3,5 млн осіб

    Понад 2 млн українців перетнули кордон України з Польщею - Кількість біженців з України – вже понад 3,5 млн осіб
    Понад 2 млн українців перетнули кордон України з Польщею
    фото: АР

    6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними

    За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість українців, які втікають за кордон через війну Росії, становить 3 556 924 млн осіб. Про це повідомляє Reuters.

    При цьому понад 2 млн перетинали кордон із Польщею.

    «Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута трохи менше ніж за місяць», – сказав на брифінгу речник ООН у справах біженців Метью Солтмарш.

    Він також зазначив, що 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними в Україні.

    Раніше Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну. Від російсько-української війни у країни Європи виїхало більше 3 млн. українців.

    Війна вигнала з дому приблизно 10 млн українців.

    За даними ООН, новий етап війни з РФ змусив майже четверту частину населення України залишити свої будинки.

    До слова, Чехія більше не може приймати біженців із України.

    Також посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна кордон біженці окупація #stoprussia
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    Кількість біженців з України – вже понад 3,5 млн осіб