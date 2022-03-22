Кількість біженців з України – вже понад 3,5 млн осіб
6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними
За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість українців, які втікають за кордон через війну Росії, становить 3 556 924 млн осіб. Про це повідомляє Reuters.
При цьому понад 2 млн перетинали кордон із Польщею.
«Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута трохи менше ніж за місяць», – сказав на брифінгу речник ООН у справах біженців Метью Солтмарш.
Він також зазначив, що 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними в Україні.
Раніше Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну. Від російсько-української війни у країни Європи виїхало більше 3 млн. українців.
Війна вигнала з дому приблизно 10 млн українців.
За даними ООН, новий етап війни з РФ змусив майже четверту частину населення України залишити свої будинки.
До слова, Чехія більше не може приймати біженців із України.
Також посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.