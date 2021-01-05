Під ялинку Зеленський отримав мільйонні виплати від «Кварталу» (документ)

Президент Володимир Зеленський під час новорічного привітання за участю дітей.

На початку 2021 року глава держави вніс зміни свого майнового стану

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,58 млн грн роялті.

Відповідні зміни до майнового стану глава держави відобразив на сайті НАЗК 4 січня 2021 року, повідомляє «Главком».

Кошти надійшли 30 грудня 2020 року від ТОВ «Квартал 95» (4,34 млн грн) і ТОВ «Кіностолиця» (235 тис. грн).

Дані з сайту НАЗК

Дані з сайту НАЗК

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, до кінця січня 2019 року Володимир Зеленський разом із Борисом та Сергієм Шефірами, Андрієм Яковлевим і Тімуром Міндічом рахувалися кінцевими бенефіціарами ТОВ «Квартал 95». Нині власниками компанії записані Борис та Сергій Шефіри і Тімур Міндіч.

Треба зауважити, що з 21 травня 2019 року і до нині Сергій Шефір працює першим помічником президента Володимира Зеленського.

ТОВ «Кіностолиця» входить до групи «Квартал 95». Його співзасновниками є Борис Шефір та Андрій Яковлев.