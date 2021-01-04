Санду розповіла, які питання планує підняти на зустрічі з Зеленським

Востаннє Санду була в Україні у липні 2019 року у якості прем'єр-міністра Молдови

Президент Молдови хоче відновити відносини на рівні президентів

Президент Молдови Майя Санду здійснить перший офіційний візит в Україну 12 січня на якому планує підняти низку питань. Про це вона розповіла в інтерв'ю «DW».

«Ми хочемо відновити відносини, тому що якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів не було взагалі ніяких зустрічей за ті 4 роки. Нам важливо відновити відносини», – сказала вона.

Санду додала, що Молдові та Україні слід вирішити багато конкретних питань.

«Це і питання безпеки у регіоні, і питання нашого шляху до Європейського союзу, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС, і, звичайно, питання щодо делімітації кордонів і щодо гідроелектростанцій. Тобто, конкретні питання», – додала політик.

Зазначимо, що Офіс президента запросив президентку Молдови до України.

Згідно з розкладом візиту, у Києві Санду зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошений найближчим часом.

Новообрана президентка Молдови Майя Санду розповіла про перші кроки на посаді президентки Молдови.

24 грудня відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.