Підозрюю, що Nord Stream 2 не завершать, – Гербст



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Ми не знаємо, що на думці президента Трампа, але в Конгресі республіканці сильно підтримують Україну. Думаю, позиції України в Вашингтоні нічого не загрожує, вона в безпеці – Гербст

«Наразі у світі немає жодної фірми, яка може прокласти труби та яка буде це робити», – експосол США в Україні

Проєкт газогону з Росії в Німеччину Nord Stream 2 може бути не просто відкладений, а взагалі не запрацювати.

Про це сказав у коментарі Укрінформу посол США в Україні 2003-2006 рр., почесний президент Українсько-американського університету Конкордія Джон Гербст.

«Я підозрюю, що проєкт (Nord Stream 2 – ред.) не буде завершено», – сказав він.

За словами дипломата, наразі у світі немає жодної фірми, яка може прокласти труби та яка буде це робити. Він зауважив, що є два російські судна, які розглядають як такі, що можна залучити для виконання робіт. Одне з них здатне прокласти труби, але, за даними Гербста, «за останні роки (судно – ред.) проклало кілька труб в Карському морі, і дві з них спливли, зараз плавають». Отже, їхні можливості у цьому не такі вже й добрі, констатує посол.

Інша технічна вимога – судно під час робіт повинно стояти на одному місці без застосування якорів. Російський трубоукладач, за інформацією Гербста, не може цього робити. А єдине судно, яке здатне, не може класти труби.

«Отже, ми не знаємо, чи мають росіяни насправді технічні можливості зробити роботу», – зазначив дипломат.

Він припускає, що інженери можуть згодом розробити потрібне судно, але річ у тому, скільки це займе часу. Адже така робота не може бути виконана за місяць чи рік. Можливо, на це піде 2-3 роки, але ж «за цей час відбудеться багато речей, а Конгрес США у цей період не буде бездіяльним». Герст не виключає, що може дійти до нових санкцій.

На запитання, чи не вважає він, що Конгрес, запроваджуючи санкції проти проєкту лише в кінці минулого року, дещо спізнився, заявив: «Чим раніше, тим краще, але краще пізно, ніж ніколи».

І це все одно було вчасно, переконаний він. Адже, за словами Герста, якщо подивитися на газетні матеріали у Європі та США ще на початку грудня, то у публікаціях настрій був такий, що проєкт є справою визначеною, що нічого не може зупинити його, що треба забути про спроби перешкодити, однак наразі ж проєкт зупинено.

Зважаючи на перспективу того, що буде через 2-3 роки, Гербст зауважив, що не слід забувати про те, що великий прогрес США в галузі енергетики, зростання обсягів зрідженого газу робить неможливим прогноз щодо ринку газу взагалі через 18 місяців, не кажучи вже про 36 місяців.

Він зізнався, що є великим прихильником Німеччини, великим фанатом її канцлера Ангели Меркель, і переконаний, що добрі американсько-німецькі відносини є дуже важливими, оскільки ФРН є лідером Європи упродовж багатьох останніх років. Але саме Німеччина дала світу концепцію «тих, хто розуміє Путіна», і це є проблемою, додав він.

США, запевнив представник цієї країни, залишаються на боці України. Важливим, на його думку, є те, що після дуже складного року в американсько-українських відносинах, коли Україна опинилася в центрі «боїв навколо імпічменту», відношення до України не змінилося.

«Ми не знаємо, що на думці президента Трампа, але в Конгресі республіканці сильно підтримують Україну. Думаю, позиції України в Вашингтоні нічого не загрожує, вона в безпеці», – сказав Гербст.

Він упевнений, що час максимальної загрози минув. Про це свідчить і те, що Конгрес навіть на «піку імпічменту» голосував за санкції, щоб зупинити Nord Stream 2 і за додаткову військову допомогу Україні.