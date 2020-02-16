В Ірані оцінили ймовірність війни з США



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Відразу ж після вбивства Сулеймані Тегеран отримав від держсекретаря США Майка Помпео «вкрай недоречне» послання – Мохаммад Джавад Заріф Фото: mid.ru

Після вбивства Сулеймані країни були на межі війни

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф оцінив ймовірність війни між Тегераном та Вашингтоном. Про це повідомляє телеканал NBC.

За словами Заріфа, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді Іран та Сполучені Штати Америки були дуже близькі до війни. Він додав, що відносини між країнами досі залишаються напруженими.

«Ми були дуже близькі до війни», – заявив Заріф.

Глава іранського МЗС зазначив, що відразу ж після вбивства Сулеймані Тегеран отримав від держсекретаря США Майка Помпео «вкрай недоречне» послання, в якому містилися неприкриті погрози на адресу Ірану. Однак Заріф відмовився розкривати зміст послання.

«Нехай він сам розповість, що було в тому листі», – сказав він.

Крім того, Заріф прокоментував удари по базі в Іраку, де розміщувалися американські військовослужбовці.

«Нашою метою було продемонструвати США, що якщо вони будуть вбивати громадян Ірану, то ми завдамо удару у відповідь», – наголосив глава МЗС Ірану.

Нагадаємо, Іран не може розшифрувати чорні скриньки літака «МАУ» і звинувачує в цьому США.

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