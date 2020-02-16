Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові



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Ордабай зазначив, що взаємини між Казахстаном і Україною завжди були дружніми

Почесні консульства Казахстану відкриті в Харківській, Полтавській та Сумській областях

Воно розташовується за адресою: Харків, Полтавський Шлях, 7. Церемонія відкриття відбулася в суботу, 15 лютого 2020 року, передає пресслужба Харківської міської ради.

До заходу долучився надзвичайний і повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабай, представники міської та обласної влади, а також казахської діаспори.

Під час відкриття Ордабай зазначив, що взаємини між Казахстаном і Україною завжди були дружніми.