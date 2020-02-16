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    Суспільство

    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові

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    Ордабай зазначив, що взаємини між Казахстаном і Україною завжди були дружніми - Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Ордабай зазначив, що взаємини між Казахстаном і Україною завжди були дружніми

    Почесні консульства Казахстану відкриті в Харківській, Полтавській та Сумській областях

    Воно розташовується за адресою: Харків, Полтавський Шлях, 7. Церемонія відкриття відбулася в суботу, 15 лютого 2020 року, передає пресслужба Харківської міської ради.

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    До заходу долучився надзвичайний і повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабай, представники міської та обласної влади, а також казахської діаспори.

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    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові
    Казахстан відкрив почесне консульство у Харкові

    Під час відкриття Ордабай зазначив, що взаємини між Казахстаном і Україною завжди були дружніми.

    Харків Казахстан посол
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