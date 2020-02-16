МОЗ України надало свіжі дані щодо коронавірусу Covid-19



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12-13 лютого провідні експерти в області охорони здоров’я з усього світу зустрічалися в штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві для оцінки поточного рівня знань про нову хворобу Covid-19 Фото: luchschen/Getty Images

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано

За оперативною інформацією, на цей час у світі зареєстровано 69 261 випадок зараження коронавірусною інфекцією Covid-19.

Свіжі дані щодо захворювання оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«Станом на 16 лютого 2020 року у світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції Covid-19, з них 1 669 – летальні», йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

12-13 лютого провідні експерти в області охорони здоров’я з усього світу зустрічалися в штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві для оцінки поточного рівня знань про нову хворобу Covid-19, координації спільної роботи для прискорення пріоритетних досліджень, необхідних для припинення цього спалаху. Дводенний глобальний науково-інноваційний форум, присвячений Covid-19, був скликаний відповідно до Плану досліджень і розробок ВООЗ.

На сайті Кабінету міністрів України публіковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV».

Як повідомлялося, за даними Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, кількість смертей унаслідок захворювання на коронавірус продовжує знижуватися третій день поспіль. Так, упродовж останньої доби від хвороби померло 142 людини, що на одну менше, ніж днем раніше. Переважна більшість смертей зафіксована у китайській провінції Хубей, яка є епіцентром епідемії. Тим часом за добу було зареєстровано 2 009 нових випадків зараження на Covid-19 – це також менше, ніж фіксувалося раніше.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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