«План Путіна провалився». СБУ повідомила, коли почала підготовку до вторгнення РФ

Іван Баканов ще у травні 2021 року озвучив можливі сценарії нападу з боку РФ

Варіант повномасштабного вторгнення станом на січень 2022 року уже обговорювався відповідними структурами, хоча вважався не настільки ймовірним. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Дослівно наш меседж звучав так: загроза є, ми до неї готуємося, опрацьовуємо різні варіанти. І якщо ви говорите про дати, коли і що стало зрозумілим, то я нагадаю: голова СБУ Іван Баканов ще у травні 2021 року на форумі «Україна-30. Безпека країни» озвучив можливі сценарії нападу з боку РФ. Було названо п’ять оперативних напрямів скупчення сил, роль Білорусі як потенційного союзника. Тобто про загрозу повномасштабного російського вторгнення СБУ говорило ще рік тому. Це все є у ЗМІ: публікувались навіть карти, інфографіка», – розповів Дехтяренко.

Речник СБУ зазначив, що було багато галасу, але широкий загал про це швидко забув. На думку Дехтяренка більшість суспільства не зовсім чітко розуміє функціонал СБУ і чомусь вважає, що ми займаємось розвідкою.

«Насправді основна сфера відповідальності СБУ – це якраз контррозвідувальна діяльність, тобто ми протидіємо розвідникам іноземних держав. Розвідка – це дещо інші структури, наприклад, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки», – уточнив він.

Якщо ж говорити про позицію української влади в цілому, то меседжі «все контрольовано», «зберігайте спокій» пов’язані з тим, що схожі нагнітання з боку Російської Федерації були неодноразово застосовані раніше.

«Загалом ми ситуацію бачили і вся влада до неї готувалась. Напевно, сам факт того, що план Путіна «взяти Київ за три дні» провалився – один із доказів цього. Путін, як ви й сказали, обрав один з найгірших можливих сценаріїв і заплатить за це найвищу ціну», – продовжив речник СБУ.

Раніше СБУ пояснила, де був Іван Баканов на початку війни.

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