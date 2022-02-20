Російське вторгнення: СБУ посилила контррозвідку

Зараз країна-агресор застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну, зазначив голова СБУ

На тлі загострення на Донбасі та загрози російського вторгнення Служба безпеки України посилила контррозвідувальний напрямок та готова реагувати на будь-які сценарії дестабілізації. Про це заявив голова спецслужби Іван Баканов під час візиту до району проведення ООС, повідомляється на сайті СБУ.

«Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об'єктів, протидію можливим терактам та диверсіям», – сказав Баканов.

За його словами, Росія застосовує комплекс інструментів для тиску на Україну.

Глава СБУ закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

«Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність – ось що потрібне сьогодні. Сила України не лише у потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну», – резюмував Іван Баканов.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.