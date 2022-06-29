СБУ пояснила, де був Іван Баканов на початку війни

Речник Служби безпеки: «На моїй пам’яті це вже четверта чи п’ята хвиля чуток про відставку Баканова»

Служба безпеки України вперше відреагувала на масовані публікації у пресі про зміну свого керівництва і її причини. Офіційний речник спецслужби Артем Дехтяренко радить авторам таких публікацій не шукати зради там, де її нема.

СБУ офіційно спростовує твердження про те, що начебто її голова Іван Баканов у перші дні війни перебував не в Україні. А інформацію про відставку керівника спецслужби днями спростував сам президент.

«В інформаційному полі є багато нісенітниць. Однак це не означає, що всі їх треба спростовувати. Але оскільки ця тема давно мусується в інформпросторі, скажу чітко і ясно: Іван Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення перебував в Україні, на робочому місці. Він також зустрічався із міжнародними партнерами, які прагнули надати допомогу Україні у найскладніший момент. Тобто виконував свої безпосередні обов'язки. Крапка. Всі інші версії – фейки та російські інформаційно-психологічні спецоперації», – запевнив речник спецслужби.

Дехтяренко нагадав, якщо вірити чуткам, які з перших днів повномаштбаної війни розпускали росіяни, то фактично про всіх високопосадовців говорили, що вони кудись втекли. «Про жоден із цих випадків інформація в результаті не підтвердилася. Повторюся – такі реалії інформаційної війни, і дивно, коли українські журналісти заходять в російські наративи», – зазначив офіційний речник СБУ.

«На моїй пам’яті це вже четверта чи п’ята хвиля подібних чуток. І виникає запитання: а чи не створює ці хвилі ворог? Відповідь, як мені здається, на поверхні. Бо мета росіян – посіяти розлад у нашому суспільстві, посилити чвари», – зазначив Дехтяренко.

Нагадаємо, кілька днів тому видання Politico, посилаючись на неназвані джерела в українській владі, заявило, що Володимир Зеленський начебто має намір звільнити Івана Баканова з посади голови СБУ. Згодом нардеп Федір Веніславський повідомив, що не має інформації про те, що на Банковій розглядається питання заміни очільника Служби безпеки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про його наміри звільнити очільника спецслужби.

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