Звільнення українських земель і підготовка до зими: Зеленський провів Ставку

Учасники засідання обговорили схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Присутні на засіданні обговорили ситуацію на фронті та кроки для звільнення територій. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель», – написав Зеленський.

Президент зазначив, що учасники засідання обговорили схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську та підготовку ЗСУ до зимового періоду.

Зеленський додав, що учасники Ставки також обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.