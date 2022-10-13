Потужний сигнал Росії: Зеленський відреагував на резолюцію ПАРЄ

Зеленський: «Вітаю ухвалену сьогодні резолюцію ПАРЄ, якою чинний режим РФ визнано терористичним»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалену сьогодні Парламентську асамблею Ради Європи резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Про це він написав у Twitter.

«Вдячний за можливість звернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи та за увагу до України. Вітаю ухвалену сьогодні резолюцію ПАРЄ, якою чинний режим РФ визнано терористичним. Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. також вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати засоби ППО.

Раніше прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс пояснив, що на сьогодні Сполучені Штати Америки вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.