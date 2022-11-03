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Подарунки на 20 млн грн: суд зобов’язав відкрити справу проти нардепки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Подарунки на 20 млн грн: суд зобов’язав відкрити справу проти нардепки
Дарувальником Аллахвердієвої був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки
фото з відкритих джерел

Аллахвердієва отримала в подарунок 19,7 млн грн та швейцарський годинник Defy Midnight за 310 тис. грн

Вищий антикорупційний суд зобов‘язав генерального прокурора Андрія Костіна порушити кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення народною депутаткою від фракції «Слуги народу» Іриною Аллахвердієвою. Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Сьогодні ВАКС підтримав нашу (Центру протидії корупції , – ред.) скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої.

Зазначається, що Аллахвердієва отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник Defy Midnight за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами.

Відомо, що дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва закрив справу проти народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька за відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення. Нардеп Гунько отримав у подарунок брендовий годинник Breguet від свого помічника, який працює на громадських засадах. Вартість годинника становила від $10 до $12 тис, заявили в НАЗК.

Теги: партія Слуга народу подарунок депутат Верховна Рада

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