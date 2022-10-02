«Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився

Нардеп «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз. Нардеп «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману. Відповідний допис Тищенко опублікував в Facebook, але згодом видалив.

«Ливан наш! Я вкотре закликаю всіх народних депутатів їздити на передову до наших воїнів, підтримувати їх не з комфортних кресел у кабінетах, а особисто (орфографія автора збережена, – ред.)», – написав Тищенко.

Через декілька годин Тищенко видалив допис.

Ймовірно, що Тищенко оскандалився через гугл-переклад. Адже в дописі так і залишилося російське слово «кресел» замість «крісел».

Раніше нардеп Микола Тищенко насмішив мережу, виклавши своє фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.