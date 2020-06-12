Подоляк назвав відповідь Богдана Зеленському «історією скривдженого невдахи»



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Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк: Богдан своєю відповіддю Зеленському довів, що любить лише себе

Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк відреагував на пост Богдана

Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк вважає, що публічні звинувачення президента Володимира Зеленського з боку ексголови Jфісу президента Андрія Богдана продиктовані образою і бажанням помститися за свої особисті невдачі.

Про це Подоляк написав у Facebook.

«Звичайна історія скривдженого невдахи. Цього разу у виконанні екса Богдана. Тобі несподівано дали відмінний шанс. Роби. Перебудовуй. Форматуй. Принеси користь президенту та країні. Але ти вирішив одразу всіх «послати», вважаючи, що тільки ти - Цар і Бог», - написав він.

На думку Подоляка, президент розповів про свої емоції стосовно членів його команди, які не виправдали покладених на них надій - без претензій та звинувачень. При цьому одержав неадекватну відповідь у публічній площині.

«Однак президентське інтерв'ю все одно добре. У відповідь же - так завжди буває, коли ти демонструєш свою щирість - виливається класичне відро pr-бруду. Вдарити якомога болючіше, поржати з відрижкою. Особисто погрожувати. Богдан в одному абзаці довів всі ці істини одразу. І що він любить тільки себе. І що він так і не зрозумів, чому «вбив» майже рік нормального президентства нормальної команди. І чому управлінський механізм треба заново будувати. І що хамство відкриває тільки швидкі двері, а потім обов'язково «прилітає», - додав Подялок.

Він також зазначив, що колишнього главу ОПУ «терпіли з ввічливості, тому що вміють цінувати друзів і давати шанс», але «кожен день неадекватність прогресувала», що в підсумку «набридло» і його «делікатно попросили геть».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мав намір зробити генеральним прокурором колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Але плани змінилися, коли він побачив, як «влада його з'їдає» і президент змушений був його звільнити. Зараз Зеленський і Богдан навіть не спілкуються.

Згодом Богдан емоційно відреагував на інтерв'ю Зеленського. Андрій Богдан зазначив, що є носієм знань дуже чутливих для президента і для країни, але залишиться порядною людиною. Він дорікнув Зеленському, що правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись.

Колишній керманич Офісу президента додав, що йому щиро жаль, що їхні мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Зеленський проміняв на «теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які ним маніпулюють».

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.