Зеленський зізнався, що хотів зробити Богдана генпрокурором



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Андрій Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року

Зараз президент не спілкується з колишнім керівником свого офісу

Президент України Володимир Зеленський мав намір зробити генеральним прокурором колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Однак зараз Зеленський та Богдан навіть не спілкуються.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю «Українській правді».

Як розповів Зеленський, він помітив, що колишнього керівника Офісу президента почала псувати влада і він став конфліктним.

«Мені не подобаються конфлікти всередині команди, мені не подобається демонстрація влади. Коли я побачив, що Андрюха (Богдан, - ред.) не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я ухвалив рішення про те, що нам треба (звільнити його з посади, - ред.)», - пояснив він.

Глава держави додав, що хотів зробити Богдана генеральним прокурором, а рішення про призначення його на посаду керівника ОП було неправильним.

«Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав. Я з самого початку хотів, щоб він був потужним генеральним прокурором», - розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що зараз взагалі не спілкується з Богданом.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.