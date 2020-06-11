Богдан передав «привіт» Зеленському: Я є носієм дуже чутливих для вас знань



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Богдан – Зеленському: щодо позбавлення мене влади, так я Вам вдячний, тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну Ілюстративне фото

Колишній глава офісу президента емоційно відреагував на інтерв'ю Зеленського

Колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан емоційно відреагував на інтерв'ю Володимира Зеленського, де той заявив, що Богдана почала псувати влада і він став конфліктним, тому його і звільнили. Крім того, Зеленський додав, що зараз навіть не спілкується з Богданом.

Андрій Богдан зазначив, що є носієм знань дуже чутливих для президента і для країни, але залишиться порядною людиною. Він дорікнув Зеленському, що правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись.

«Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій, чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого)», – зауважив експосадовець.

«Щодо позбавлення мене влади – так я Вам вдячний, тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько», – наголосив Богдан.

Колишній керманич Офісу президента додав, що йому щиро жаль, що їхні мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Зеленський проміняв на «теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які ним маніпулюють».

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.