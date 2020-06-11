Президент Зеленський обізвав свого радника аферистом



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Зеленський вважає нардепа Лероса аферистом

Зеленський розповів, що Лероса до нього «привели» Тимошенко з Богданом

Президент Володимир Зеленський назвав свого колишнього радника, народного депутата від «Слуги народу» Гео Лероса – «аферистом», а брата голови свого офісу Андрія Єрмака Дениса - «болтуном». В інтрев’ю «Українській правді» він висловив впевненість, що Денис Єрмак «нічого не брав».

«А як його затягнули… Він просто болтун. Я вважаю, болтун. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка. Він завжди хотів якось допомагати. Він же такий, знаєш, війна – побіг в АТО, воював там, допомагав, там він волонтер. Тут щось не те в «Укрзалізниці» – давай знайдемо нормальних людей. Ну він така людина», – сказав Зеленський.

У відповідь на питання про Лероса, який опублікував так звані «плівки Єрмака», президент заявив: «Я вважаю, що він аферист».

«Мені його привів Кирил з Богданом (заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та ексочільник Офісу Андрій Богдан – ред.). Вони сказали, що нормальний парєнь. Я сказав – добре. Це про довіру. Ти ж запитував про довіру. Я довіряю, і Кирило йому довіряв», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади. Проте кілька днів тому перший керівника Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.

Нещодавно під час пресконференції президент Зеленський заявив: «Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто».