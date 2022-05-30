Подоляк пояснив, коли Росія повернеться до переговорів

Переговори між Росією та Україною розблокуються тоді, коли Росія почне адекватно сприймати дійсність

Контакти між Росією і Україною зберігаються лише у гуманітарній частині

Українсько-російські перемовини зупинилися через позицію країни-агресора. На цьому радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив у інтерв’ю «Лівому берегу».

«Переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, але й в цілому: санкції, репутація, партнери», – заявив Подоляк, додавши, що Росія зараз сприймає реальну ситуацію у світі та на війні неадекватно.

Причиною тут, на думку радника Андрія Єрмака, є те, що російська пропаганда дуже сильно впливає на саму політичну еліту цієї країни. «Вони закохані у свою пропаганду, вони живуть у створеній реальності і тому абсолютно неадекватно сприймають те, що відбувається у світі сьогодні» , – упевнений Подоляк.

Через це, за словами, переговори зараз не мають ніякого сенсу, оскільки українська сторона аргументує свою позицію, пояснює її – а «навпроти тебе сидить людина, яка живе в ілюзії, то вона просто не може зрозуміти твої слова».

Припинився навіть процес неформальних консультацій, до яких мав відношення, зокрема, кремлівський олігарх Роман Абрамович, бо «якщо сьогодні одна сторона замкнулась у своїй пропагандистській бульбашці, то, безумовно, переговорний процес не має можливості проходити навіть у неформальному вигляді»

Зараз розблокування переговірного процесу, на думку Михайла Подоляка, неможливе. Але вікно можливостей з’явиться тоді, коли Росія почне отримувати суттєві поразки на фронті. Після цього росіяни, запевнив радник голови Офісу президента, «будуть більш адекватно оцінювати […],більш об’єктивно подивляться на ситуацію».

Нагадаємо, що 28 травня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. На цьому він наголосив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

На цю заяву відреагувала Банкова – на думку української сторони, такі переговори можливі після звільнення Росією півдня України.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що буцімто РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

Додамо, що Зеленський заявляв про готовність говорити з Путіним, але винятково на умова діалогу, а не ультиматуму.