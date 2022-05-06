Зеленський готовий поновити переговори з Росією, але є умова

Зеленський запропонував Росії відвести війська до ліній розмежування, лише після того можна буде починати повноцінні переговори

Росія повинна відвести війська на позиції до початку повномасштабної війни

Україна готова відновити переговори з країною-агресором, але та спочатку має виконати ключову умову. Про це президент України заявив у своєму виступі під час конференції аналітичних центрів Великої Британії на базі Chatham House.

Зеленський запевнив, що «розблокувати дипломатичний формат» можливо, але тільки після того, як Росія виведе свої війська з території України, принаймні, до меж станом на 24 лютого 2022 року.

«Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії», – тільки після цього, пояснив глава держави, можливі повноцінні переговори.

Сам Зеленський назвав дипломатичний крок для завершення війни мінімальним, але додав, що шанси на мирне завершення військових дій залишаються. «Незважаючи на те, що вони руйнують всі наші мости, але все ж таки я вважаю, що не всі мости для цього зруйновані», – запевнив президент України, яка уже 72 дні воює із російськими окупантами.

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що росіяни, аби відійти до ліній розмежування 24 лютого, повинні почати говорити з Україною.

Нагадаємо, Україна буде продовжувати дипломатичні переговори з Росією навіть після того, як стала відома правда про злочини військових РФ у Бучі та Маріуполі. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю польським журналістам.

За його словами, переговори з Росією повинні проходити ультиматумів, без спеціальних умов, а у форматі розмови. Оскільки це вже не діалог, тому що інший настрій у всіх.

Також дещо раніше Банкова пояснила, чому перемовини України та Росії поставили на паузу.

За словами чиновника з Офісу президента, також на переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України.