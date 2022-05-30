Тристоронні переговори України, РФ і Туреччини: Зеленський відреагував на пропозицію

Президент України розгляне варіант перемовин трьох очільників держав

Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести спільні телефонні переговори з президентами Росії і Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом. Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Спікер також додав, що така телефонна розмова буде можлива тільки у випадку, якщо президент Росії буде готовий в ній брати участь.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що заявлені переговори між Путіним і Ердоганом у понеділок пройдуть тільки у двосторонньому форматі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зателефонує президентам України та РФ Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.

Розмови заплановані на сьогодні, 30 травня.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Читайте також: