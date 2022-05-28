Кремль просить переговорів. Банкова відповіла

У Банкової є умови спілкування з Москвою

Переговори на лінії фронту наразі веде «делегація» від ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Тwitter відповів Кремлю на заяви про перемовини, які росіяни озвучили нещодавно.

«Україна відмовляється від переговорів», – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо РФ відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська. До тих пір переговори веде окрема «делегація» на лінії фронту», – написав Подоляк.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що буцімто РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.

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