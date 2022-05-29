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  4. Подоляк заявив про істерику в Кремлі після надання Україні MLRS
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    Політика

    Подоляк заявив про істерику в Кремлі після надання Україні MLRS

    Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS - Подоляк заявив про істерику в Кремлі після надання Україні MLRS
    Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS
    фото: ЕРА/UPG

    Радник голови Офісу президента пояснив, чому РФ боїться передачі Україні систем MLRS

    Росіяни влаштували істерику після рішення влади США надати Україні пускові установки MLRS, тому Захід повинен не вагатися і продовжувати тиснути на Росію. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Телеграм.

    «Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: «Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: «скасуйте санкції!» і «на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!» – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків...», – сказав Подоляк.

    Він підкреслив, що росіяни відразу проявляють страх, як тільки в їхнього противника встановлюється рівновага в озброєнні. На думку радника, це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного цивільного населення.

    Нагадаємо, що США все ж зважилися на передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Наступного тижня про це можуть оголосити офіційно.

    MLRS (Multiple Launch Rocket System) є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК. Неофіційно цей комплекс називають «палець Бога» через його вогневу потужність.

    Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є подібним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

    Раніше повідомлялося, що російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи «Солнцепек». Тоді Банкова дорікнула партнерам, що вони бояться ескалації.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Подоляк заявив про істерику в Кремлі після надання Україні MLRS