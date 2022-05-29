Подоляк заявив про істерику в Кремлі після надання Україні MLRS

Радник голови Офісу президента пояснив, чому РФ боїться передачі Україні систем MLRS

Росіяни влаштували істерику після рішення влади США надати Україні пускові установки MLRS, тому Захід повинен не вагатися і продовжувати тиснути на Росію. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Телеграм.

«Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: «Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: «скасуйте санкції!» і «на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!» – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків...», – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що росіяни відразу проявляють страх, як тільки в їхнього противника встановлюється рівновага в озброєнні. На думку радника, це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного цивільного населення.

Нагадаємо, що США все ж зважилися на передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Наступного тижня про це можуть оголосити офіційно.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК. Неофіційно цей комплекс називають «палець Бога» через його вогневу потужність.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є подібним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Раніше повідомлялося, що російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи «Солнцепек». Тоді Банкова дорікнула партнерам, що вони бояться ескалації.