В Одесі прозвучали вибухи

Ранок на півдні почався з повітряних тривог

На півдні вночі 30 травня були тривалі повітряні тривоги. Згодом жителі Одеси повідомили, що у місті лунають вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

Через загрозу ворожого обстрілу о 4:05 30 травня на Одещині почали лунати сирени повітряної тривоги.

Приблизно через 1,5 години одесити повідомили про вибухи у місті. Наразі точно невідомо, чи це були звуки роботи систем протиповітряної оборони, чи загарбники таки кудись поцілили ракетою.

Нагадуємо, не можна фотографувати чи знімати на відео «прильоти», якщо такі є. не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

До відбою тривоги залишати укриття не варто.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

Також на Сумщині пролунало кілька вибухів.

А ще ворог завдав удару по місту Новий Буг.

Крім того, у Херсоні та області пролунали вибухи.

Читайте також: