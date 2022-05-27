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рус
    Події в Україні

    РФ вже застосовує найважчу неядерну зброю: Банкова дорікнула партнерам, що бояться ескалації

    Російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи &laquo;Солнцепек&raquo; - РФ вже застосовує найважчу неядерну зброю: Банкова дорікнула партнерам, що бояться ескалації
    Російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи «Солнцепек»
    фото з відкритих джерел

    «Солнцепек» змушує людей горіти живцем

    Російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи «Солнцепек». Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

    «На відео – робота російської вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?», – написав Подоляк.


    «Солнцепек» – це важка вогнемета система, яка є на озброєнні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії з квітня 2001 року. Спеціалізація ТОС-1А «Сонцепек» – ураження живої сили противника, відкритих та закритих вогневих позицій у різних видах наступального та оборонного бою, виведення з ладу броньованої техніки.

    Раніше повідомлялося, що окупанти застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек» проти своїх же позицій. Трапилося це 8 травня на Запорізькому напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ вже застосовує найважчу неядерну зброю: Банкова дорікнула партнерам, що бояться ескалації