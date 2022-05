РФ вже застосовує найважчу неядерну зброю: Банкова дорікнула партнерам, що бояться ескалації

Російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи «Солнцепек». Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

«На відео – робота російської вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?», – написав Подоляк.

This is Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against , burning people alive. Maybe it's time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ