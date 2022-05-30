Спецназ евакуював із Сєвєродонецька поранених мешканців (відео)

Спецпризначенці, ризикуючи життям, рятують життя громадян

У неділю, 29 травня, співробітники батальйону поліції особливого призначення Нацполіції Луганщини евакуювали із Сєвєродонецька п’ятьох мирних мешканців, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста окупаційними військами. Про це повідомляє пресслужба поліції в Луганській області.

Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях у Донецькій області.

Двоє чоловіків отримали важкі поранення і після лікування потребуватимуть довгої реабілітації.

Нагадаємо, окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. Протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.

Проте українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Зокрема, українська армія відкинула окупантів від траси Лисичанськ-Бахмут.

Напередодні стало відомо, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.