Політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його

«Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає», – зазначає Голобуцький

За словами Голобуцького, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі

СБУ та РНБО час звернути увагу на пряме джерело фінансування Анатолія Шарія та його партії. Журналістами-розслідувачами було доведено, що це мережа заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький у своєму дописі в Facebook.

«Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає. А дарма, адже тут все лежить на поверхні: журналістами-розслідувачами із телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» було доведено фінансування партії Шарія мережею заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба», – зазначає Голобуцький.

За словами політолога, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі, яка чинить вплив на політичні процеси та займається дестабілізацією в Україні.

Як повідомлялось раніше, нардеп від «Слуги народу» та співавтор законопроєкту про колабораціонізм Єгор Чернєв заявив, що між Шарієм та Медведчуком є прямий зв'язок, який вже встановила СБУ.