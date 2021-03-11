  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає&raquo;, &ndash; зазначає Голобуцький - Політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його
    «Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає», – зазначає Голобуцький

    За словами Голобуцького, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі

    СБУ та РНБО час звернути увагу на пряме джерело фінансування Анатолія Шарія та його партії. Журналістами-розслідувачами було доведено, що це мережа заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький у своєму дописі в Facebook.

    «Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає. А дарма, адже тут все лежить на поверхні: журналістами-розслідувачами із телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» було доведено фінансування партії Шарія мережею заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба», – зазначає Голобуцький.

    За словами політолога, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі, яка чинить вплив на політичні процеси та займається дестабілізацією в Україні.

    Як повідомлялось раніше, нардеп від «Слуги народу» та співавтор законопроєкту про колабораціонізм Єгор Чернєв заявив, що між Шарієм та Медведчуком є прямий зв'язок, який вже встановила СБУ.

    Теги: РНБО санкції фінансування Анатолій Шарій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies