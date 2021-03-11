Заборона «партії Шарія». В Мін’юсті назвали підстави для позову

Перше засідання в справі Шарія відбудеться 6 квітня

Підставами для позову щодо заборони «партії Шарія» стали численні порушення Конституції та законів України політсилою та безпосередньо її лідером Анатолієм Шарієм. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Малюська пояснив, що позов до Окружного адміністративного суду Києва подано на основі матеріалів, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України.

«Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого «лідера» – паном Шарієм», – зазначив Малюська.

Він уточнив, що нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України «Про політичні партії в Україні».

«Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди», – написав голова Мін’юсту.

Перше засідання в справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

Нагадаємо, міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність «Партії Шарія». ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».